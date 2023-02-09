Маліновський отримав зручного суперника в Кубку Франції після перемоги над ПСЖ: результати жеребкування
9 лютого 23:17 - Читать на русском
Марсель дізнався наступного суперника в Кубку Франції. Читайте результати в цій новині на "Футбол 24".
Суперником Маліновського і Ко в 1/4 фіналу Кубка Франції стане Аннесі – представник другого дивізіону чемпіонату Франції, повідомляє офіційний твіттер турніру.
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Всі результати жеребкування:
Марсель – Аннесі.
Ліон – Гренобль.
Тулуза – Родез.
Нант – Лор'ян/Ланс.
Усі поєдинки відбудуться 28 лютого та 1 березня. Останній чвертьфіналіст визначиться сьогодні у зустрічі Лор'яна та Ланса.
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