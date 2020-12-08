12 та 13 грудня о 12:00 відбудеться фінальна частина відбору до національної збірної команди України з кіберфутболу у дисципліні Pro Evolution Soccer.

У результаті вирішальних протистоянь два найкращих кіберфутболісти сформують новий склад національної команди, яка вже наступного року матиме змогу проявити себе у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи – UEFA eEURO 2021.

У фінальній частині відбіркового турніру змагатимуться вісім переможців онлайн-кваліфікацій, розподілені у дві групи по чотири учасники. Групова частина пройде по коловій системі, кожен зіграє з кожним два матчі. За перемогу нараховуватимуться 3 бали, а за нічию – 1 бал.

До плей-офф вийдуть по два гравці з кожної групи з найбільшою кількістю набраних очок, а баталії заключної стадії відбудуться за форматом Double Elimination best of 3 – до двох перемог.

Нагадаємо, що генеральний партнер Української асоціації електронного футболу ESports Battle приготував приємний подарунок переможцям, а саме загальну грошову винагороду у розмірі 60 000 гривень.

Поєдинки фінального турніру відбору до збірної України з кіберфутболу у дисципліні PES транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу.

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