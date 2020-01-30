Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Сіті приймав Манчестер Юнайтед в рамках 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Кубок ліги. 1/2 фіналу, матч-відповідь
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:1 (за сумою двох матчів – 3:2)
Гол: Матіч, 35
Вилучення: Матіч, 76
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Господарі виходили на поле з гандикапом у 2 м'ячі, тому почували чебе значно вільніше за суперника. Гості змусили занервувати команду Гвардіоли ще у першому таймі, Матіч відкрив рахунок.
Егоїстичні дії форвардів Сіті не дозволили зрівняти рахунок, але і "червоні дияволи" не знайшли більше сил на другий м'яч.
Таким чином Манчестер Сіті зіграє у фіналі турніру проти Астон Вілли.
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