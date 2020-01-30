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"Еще раз, и ты нах** уйдешь с поля!" – Сульшер набросился на подопечного во время дерби Манчестера

11:01 98 Читати українською
"Еще раз, и ты нах** уйдешь с поля!" – Сульшер набросился на подопечного во время дерби Манчестера
Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Несмотря на репутацию добряка, наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер тоже может взорваться.

 

Несмотря на вылет МЮ из полуфинала Кубка английской лиги от Манчестер Сити по сумме двух матчей (2:3) на поле бурлила настоящая борьба.

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Напряжение было столь высоким, что не сдержался даже Сульшер. На 59-й минуте встречи главный тренер "красных дьяволов" с бранью набросился на Джесси Лингарда.

"Еще раз, и ты нах** уйдешь с поля!" – крикнул Сульшер 27-летнему хавбеку.

Стоит отметить, что Джесси, похоже, не прислушался к "совету" наставника, ведь уже через 5 минут был заменен на Андреаса Перейру.

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