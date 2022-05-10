Український голкіпер Андрій Лунін має шанси знову отримати нагоду зіграти у воротах Реала. Статись це може у 36-му турі Прімери проти Леванте.

Карло Анчелотті після завоювання чемпіонства й виходу у фінал Ліги чемпіонів випустив резервістів на матч проти Атлетіко (0:1). У стартовому складі вийшов наш 23-річний кіпер, для якого це був дебют за Реал у Прімері.

"Ти тут граєш, а твоя країна плаче": Луніна ображали під час дербі з Атлетіко

Після мадридського дербі італійський тренер "бланкос" був трохи незадоволений ставленням окремих гравців і планував повернути частину основних на зустріч із Леванте. Є імовірність, що Тібо Куртуа не зможе зіграти у четвер через гастроентерит (запалення шлунково-кишкового тракту). Відтак, вдруге поспіль у воротах може стояти саме Лунін.

Загалом Андрій провів чотири офіційні матчі у футболці Реала, три з яких – цього сезону. Куртуа ж у поточній кампанії награв 48 поєдинків.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі