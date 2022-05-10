Український голкіпер Реала Андрій Лунін став жертвою неприємних слів, які пролунали з трибун Ванда Метрополітано.

Лунін дебютував за Реал у Прімері в мадридському дербі. "Вершкові" достроково оформили чемпіонство, тому на гру з Атлетіко Анчелотті випустив резервістів. Андрій нарешті дочекався шансу та відіграв на пристойному рівні.

Лунін може покинути Реал і вже має перший варіант – у клубі вражені дебютом українця, але готують складне рішення

Вболівальники Атлетіко намагалися спровокувати Луніна. Один з фанів через мегафон кричав на адресу Андрія: "Ти тут граєш, а твоя країна плаче". Відео показали у програмі El Día Después.

Образи не були масові, а інші домашні вболівальники намагалися засудити дії побратима. Поки що невідомо, чи відкриватиме розслідування Ла Ліга, чи все обмежиться покаранням від Атлетіко.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі