У украинского голкипера Андрея Лунина есть шансы снова получить возможность сыграть в воротах Реала. Произойти это может в 36-м туре Примеры против Леванте.

Карло Анчелотти после завоевания чемпионства и выхода в финал Лиги чемпионов выпустил резервистов на матч против Атлетико (0:1). В стартовом составе вышел наш 23-летний кипер, для которого это был дебют за Реал в Примере.

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После мадридского дерби итальянский тренер "бланкос" был немного недоволен отношением отдельных игроков и планировал вернуть часть основных на встречу с Леванте. Есть вероятность, что Тибо Куртуа не сможет сыграть в четверг из-за гастроэнтерита (воспаления желудочно-кишечного тракта). Следовательно, во второй раз на воротах может стоять именно Лунин.

В общей сложности Андрей провел четыре официальных матча в футболке Реала, три из которых – в этом сезоне. Куртуа же в нынешней кампании наиграл 48 поединков.

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