Ще один футбольний канал відновлює роботу в Україні
Футбольних матчів у вітчизняному телепросторі побільшає.
"Телеканал "Футбол 2" повертається в ефір! З початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, телеканали "Футбол 1/2/3" невпинно працювали над створенням та виробництвом власного контенту в YouTube-просторі.
Денисов анонсував відновлення роботи каналів "Футбол"
Ми активно висвітлювали події зі світу спорту в соцмережах, записували інтерв'ю з відомими футбольними постатями та влаштовували благодійні акції на підтримку наших хоробрих воїнів зі Збройних Сил України.
Рівно через місяць, 24 березня, нам вдалося відновити мовлення телеканалу "Футбол 1". А тепер, завдяки кропіткій роботі нашої команди, ми повернули телеканал "Футбол" 2 в ефір українського телебачення!
Вже сьогодні, 18 квітня, наші телеглядачі можуть дивитися європейські та світові футбольні турніри наживо: поєдинки турецької Суперліги та нідерландської Ередивізі, а також матчі Кубка Португалії, Кубка Бразилії та MLS", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті каналів.
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