"Телеканал "Футбол 2" возвращается в эфир! С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины телеканалы "Футбол 1/2/3" неустанно работали над созданием и производством собственного контента в YouTube-пространстве.

Денисов анонсировал возобновление работы каналов "Футбол"

Мы активно освещали события мира спорта в соцсетях, записывали интервью с известными футбольными фигурами и устраивали благотворительные акции в поддержку наших храбрых воинов из Вооруженных Сил Украины.

Ровно через месяц, 24 марта, нам удалось возобновить вещание телеканала "Футбол 1". А теперь, благодаря кропотливой работе нашей команды, мы вернули телеканал "Футбол" 2 в эфир украинского телевидения!

Уже сегодня, 18 апреля, наши телезрители могут смотреть европейские и мировые футбольные турниры вживую: поединки турецкой Суперлиги и нидерландской Эредивизи, а также матчи Кубка Португалии, Кубка Бразилии и MLS", – говорится в сообщении на официальном сайте каналов.

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