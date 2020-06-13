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Шевчук закликав Шахтар остаточно переїхати в Київ та ділити з Динамо НСК Олімпійський

10:24 149 Читать на русском
Шевчук закликав Шахтар остаточно переїхати в Київ та ділити з Динамо НСК Олімпійський
В'ячеслав Шевчук / фото з відкритих джерел

Колишній захисник "гірників" переконаний, що Шахтарю в сезоні 2020/21 краще виступати у Києві.

Як відомо, після виходу з карантину Шахтар всі свої матчі (навіть виїзні) проводить на НСК Олімпійський. Шевчук вважає, що донеччанам варто розглянути варіант проведення поєдинків у Києві і в наступному сезоні.

"На мій погляд, Шахтарю по-барабану, де догравати матчі Ліги Європи – в Німеччині, чи в будь-якій країні. На жаль, "гірники" вже давно не мають можливості виступати на своїй рідній Донбас-Арені, тому для них немає різниці, чи команда грає як господар поля, чи в гостях. Думаю, якщо УЄФА в підсумку прийме таке рішення, щоб грати в Німеччині, навіть у матчі-відповіді з Вольфсбургом на його території донеччани покажуть класний футбол і зможуть пройти цього суперника.

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Якщо ж матч з німцями відбудеться на території України, то мені здається, що менеджменту донецького клубу варто зробити все можливе, щоб матч-відповідь з Вольфсбургом відбувся на київському НСК Олімпійський. Команда вже грала на цій арені матч Ліги чемпіонів проти Ліона, тому не бачу в цьому ніяких проблем. Та й взагалі, в новому сезоні Шахтарю можна було б задуматися над тим, щоб остаточно переїхати до Києва і ділити Олімпійський у статусі домашньої арени разом з київським Динамо.

"Гірники" вже грали домашні ігри у Львові, в Харкові. Тепер можна і в Києві, адже таким чином в нинішній ситуації можна вирішити проблему логістики і відновлення, щоб не втрачати час на переїзди до Харкова", – розповів Шевчук Meta-ratings.

Зауважимо, після вторгнення Росії на територію України Шахтар спочатку проводив свої матчі у Львові, а в поточному сезоні домашньою ареною "гірників" є харківський ОСК Металіст.

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В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук НСК Олімпійський Шахтар Шахтар Динамо Динамо Вольфсбург Вольфсбург
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