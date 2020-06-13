Шевчук призвал Шахтер окончательно переехать в Киев и делить с Динамо НСК Олимпийский

Бывший защитник "горняков" убежден, что Шахтеру в сезоне 2020/21 лучше выступать в Киеве.

Как известно, после выхода из карантина Шахтер все свои матчи (даже выездные) проводит на НСК Олимпийский. Шевчук считает, что дончанам стоит рассмотреть вариант проведения поединков в Киеве и в следующем сезоне.

"На мой взгляд, Шахтеру по-барабану, где доигрывать матчи Лиги Европы – в Германии, или в любой другой стране. К сожалению, "горняки" уже давно не имеют возможности выступать на своей родной Донбасс-Арене, поэтому для них нет разницы, команда играет как хозяин поля, или в гостях. Думаю, если УЕФА в итоге примет такое решение, чтобы играть в Германии, даже в ответном матче с Вольфсбургом на его територии дончане покажут классный футбол и смогут пройти этого соперника.

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Если же ответный матч с немцами состоится на территории Украины, то мне кажется, что менеджменту донецкого клуба стоит сделать все возможное, чтобы ответный матч с Вольфсбургом состоялся на киевском НСК Олимпийский. Команда уже играла на этой арене матч Лиги чемпионов против Лиона, поэтому не вижу в этом никаких проблем. Да и вообще, в новом сезоне Шахтеру можно было бы задуматься над тем, чтобы окончательно переехать в Киев и делить Олимпийский в качестве домашней арены вместе с киевским Динамо.

"Горняки" уже играли домашние игры во Львове, в Харькове. Теперь можно и в Киеве, ведь таким образом в нынешней ситуации можно решить проблему логистики и восстановления, чтобы не терять время на переезды в Харьков", – рассказал Шевчук Meta-ratings.

Заметим, после вторжения России на территорию Украины Шахтер сначала проводил свои матчи во Львове, а в текущем сезоне домашней ареной "горняков" является харьковский ОСК Металлист.

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