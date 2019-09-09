Шевчук: У збірній України відбулась еволюція – команда демонструє футбол високої європейської якості

Експерт програми Великий футбол В'ячеслав Шевчук прокоментував гру збірної України в матчі проти Литви в рамках кваліфікації до Євро-2020.

"Головне – підготовка до матчу і концентрація. Хороша організація гри, чудова структура, високий ігровий рівень кожного гравця. Збірна Литви – це збірна України 10 років тому. Зараз збірна України показує дуже смачний футбол високої європейської якості, використовуючи середній і короткий пас.

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В нашій збірній відбулася еволюція. Подивіться, скільки молодих гравців вводиться в стартовий склад. Якщо ми згадаємо раніше, без Коноплянки або Ярмоленка ми не могли зрозуміти наш атакувальний потенціал. Сьогодні ж ми бачимо, що є хороші хлопці, які можуть гідно їх замінити", – поділився Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, збірна України розгромила Литву (3:0) у рамках кваліфікації до Євро-2020. Наступний матч "жовто-сині" проведуть 10-го вересня проти Нігерії, початок о 21:30.

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