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Шевчук: В сборной Украины состоялась эволюция – команда демонстрирует футбол высокого европейского качества

13:43 87 Читати українською
Шевчук: В сборной Украины состоялась эволюция – команда демонстрирует футбол высокого европейского качества
Марлос и Ярмоленко / УАФ

Эксперт программы Великий футбол Вячеслав Шевчук прокомментировал игру сборной Украины в матче против Литвы в рамках квалификации к Евро-2020.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Главное – подготовка к матчу и концентрация. Хорошая организация игры, великолепная структура, высокий игровой уровень каждого игрока. Сборная Литвы – это сборная Украины 10 лет назад. Сейчас сборная Украины показывает очень вкусный футбол высокого европейского качества, используя средний и короткий пас.

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В нашей сборной произошла эволюция. Посмотрите, сколько молодых игроков вводится в стартовый состав. Если мы вспомним ранее, без Коноплянки или Ярмоленко мы не могли понять наш атакующий потенциал. Сегодня мы видим, что есть хорошие ребята, которые могут достойно их заменить", – поделился Шевчук в эфире Великого футбола.

Напомним, сборная Украины разгромила Литву (3:0) в рамках квалификации к Евро-2020. Следующий матч "желто-синие" проведут 10-го сентября против Нигерии, начало в 21:30.

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Литва - Украина Украина Украина Сборная Украины Литва Литва Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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