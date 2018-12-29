"Олімпік його виховав", – Шевчук прокоментував призначення Ротаня тренером збірної України U-21

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук вважає, що донецький клуб підготував для молодіжної збірної України тренера.

"Призначення Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України? Звичайно, Ротань – втрата для нас. Добре, що Олімпік виховав тренера для молодіжної збірної України.

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Руслан Ротань – це великий професіонал і хороша людина, для нас це втрата. Ми бажаємо Руслану Петровичу удачі на чолі збірної. На даний момент у мене немає підходящої кандидатури для заміни Ротаня. Є один гравець, який продовжує кар'єру, поки я не хочу відкривати карти", – сказав Шевчук в комантарі телеканалу "Футбол 1".

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