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"Олімпік його виховав", – Шевчук прокоментував призначення Ротаня тренером збірної України U-21

19:33 222 Читать на русском
"Олімпік його виховав", – Шевчук прокоментував призначення Ротаня тренером збірної України U-21
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук вважає, що донецький клуб підготував для молодіжної збірної України тренера.

"Призначення Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України? Звичайно, Ротань – втрата для нас. Добре, що Олімпік виховав тренера для молодіжної збірної України.

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Руслан Ротань – це великий професіонал і хороша людина, для нас це втрата. Ми бажаємо Руслану Петровичу удачі на чолі збірної. На даний момент у мене немає підходящої кандидатури для заміни Ротаня. Є один гравець, який продовжує кар'єру, поки я не хочу відкривати карти", – сказав Шевчук в комантарі телеканалу "Футбол 1".

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Олімпік Олімпік Україна U-21 Україна U-21 В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
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