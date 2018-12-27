Блохін отримав посаду в ФФУ

Екс-тренер Динамо та збірної України Олег Блохін повернувся до футбольної діяльності та працюватиме у Федерації футболу України.

Виконком ФФУ затвердив Олега Блохіна співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

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"Від керівників ФФУ мені надійшла пропозиція очолити раду стратегічного розвитку разом із президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком. Після певних роздумів я відповів згодою. Зізнаюся, для мене це дуже почесна, але в той же час і дуже відповідальна посада.

На мій погляд, мої знання й досвід допоможуть українському футболу. Я бачу бажання нинішнього керівництва ФФУ реформувати український футбол і готовий у цьому допомогти. Тому я вдячний членам Виконкому ФФУ, які проголосували за моє призначення", – цитує Блохіна офіційний сайт ФФУ.

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