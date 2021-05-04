"З воротарів повинні бути Бущан, Пятов також однозначно потрібен, а Лунін в даний момент не грає, тому, на жаль, не він. Щодо захисту залізно будуть Караваєв, Забарний, Миколенко, Матвієнко, Кривцов і Соболь. Довго був травмований Тимчик. Якщо він в останніх матчах буде проявляти себе, його викличуть. Михайліченко не завжди грає в чемпіонаті Бельгії, тому будуть дивитися на зборах.

Шевченко оголосив розширену заявку збірної України на Євро-2020 – без Коноплянки, але з Буяльським і новачками

У півзахисті їдуть молоді пацани – Судаков, Лєднєв. Тренерський штаб хоче з ними познайомитися. Я вважаю, що це обдаровані гравці, які за свій клуб дуже мало виступають. Але в майбутньому на них хочуть розраховувати, тому подивляться, як вони виступають в цьому середовищі. Тому вони і запрошуються в цей список. Іноді так буває, що один з таких самородків може себе так проявити, що він з'явиться на чемпіонаті Європи. Також не потрібно забувати про коронавірус, все може трапитися, не дай Бог хтось захворіє.

Модель збірної України останнім часом видозмінюється. В нашій команді ті ж Ярмоленко, Коноплянка і Циганков постійно травмовані, тому збірна і переходить на гру з трьома центральними захисниками. Є фуллбеки, які будуть обслуговувати всю бровку. Потрібні гравці, які будуть грати під "дев'яткою".

Шевченко дивиться, хто і як себе проявляє в клубі. Для нього дуже важливо, коли команда бере участь в Лізі Європи. Якби в Десні або Зорі яскравіше виступили нападники, він би їх викликав. В тих же луганців багато атакувальних гравців, але вони більше діють з глибини. Кабаев, Кочергін, Луньов – ця трійка відмінно себе проявляє. У позиції нападників, коли Зоря грає в два форварди, відмінно виглядає Громов. Він має хорошу швидкість і досвід, міг би допомогти збірній України. Також Тотовицькийй добре себе проявляє в Десні, але він отримав травму задньої поверхні. Він більше грає з глибини", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, до розширеної заявки збірної України на Євро-2020 увійшли 35 футболістів. Пізніше до списку був доданий хавбек Шахтаря Євген Коноплянка.

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