"Из вратарей должны быть Бущан, Пятов также однозначно нужен, а Лунин в данный момент не играет, поэтому, к сожалению, не он. По защите железно будут Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Кривцов и Соболь. Долго был травмирован Тымчик. Если он в последних матчах будет проявлять себя, его вызовут. Михайличенко не всегда играет в чемпионате Бельгии, поэтому будут смотреть на сборах.

Шевченко объявил расширенную заявку сборной Украины на Евро-2020 – без Коноплянки, но с Буяльским и новичками

В полузащите едут молодые пацаны – Судаков, Леднев. Тренерский штаб хочет с ними познакомиться. Я считаю, что это одаренные игроки, которые за свой клуб очень мало выступают. Но в будущем на них хотят рассчитывать, поэтому посмотрят, как они выступают в этой среде. Поэтому они и приглашаются в этот список. Иногда так бывает, что один из таких самородков может себя так проявить, что он появится на чемпионате Европы. Также не нужно забывать о коронавирусе, все может случиться, не дай Бог кто-то заболеет.

Модель сборной Украины в последнее время видоизменяется. В нашей команде те же Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков постоянно травмированы, поэтому сборная и переходит на игру с тремя центральными защитниками. Есть фуллбеки, которые будут обслуживать всю бровку. Нужны игроки, которые будут играть под "девяткой".

Шевченко смотрит, кто и как себя проявляет в клубе. Для него очень важно, когда команда участвует в Лиге Европы. Если бы в Десне или Заре ярче выступили нападающие, он бы их вызвал. В той же Заре много атакующих игроков, но они больше действуют из глубины. Кабаев, Кочергин, Лунёв - эта тройка отлично себя проявляет. В позиции нападающих, когда Заря играет в два форварда, отлично выглядит Громов. Он имеет хорошую скорость и опыт, мог бы помочь сборной Украины. Также Тотовицкий хорошо себя проявляет в Десне, но он получил травму задней поверхности. Он больше играет в оттяжке", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, в расширенную заявку сборной Украины на Евро-2020 вошли 35 футболистов. Позже в список был добавлен хавбек Шахтера Евгений Коноплянка.

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