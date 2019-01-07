toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - РЕАЛ СОСЬЄДАД ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Екс-хавбек Олімпіка Вуковіч може перейти у Бенфіку, Спортінг або Вільяреал

23:49 0 Читать на русском
Екс-хавбек Олімпіка Вуковіч може перейти у Бенфіку, Спортінг або Вільяреал
Йосіп Вуковіч / ФК Марітіму

Півзахисник Марітіму Йосіп Вуковіч зацікавив Спортінг, Бенфіку та Вільяреал. У минулому сезоні він виступав у складі донецького Олімпіка.

Одразу 3 європейські клуби зацікавились у послугах колишнього півзахисника Олімпіка Йосіпа Вуковіча, повідомляє Foot Mercato.

"Гроші – не проблема", – президент Бенфіки заявив про готовність запросити Моурінью

Хорват може перейти у Спортінг, Вільяреал або Бенфіку. Влітку 2018 року 26-річний футболіст перейшов у португальський Марітіму. Контракт діє до 2021 року.

Другу половину сезону 2017/18 провів у складі донецького Олімпіка. За донеччан Вуковіч відіграв 8 матчів.

Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: чому Борусія Д – королі трансферів на півмільярда євро

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Йосіп Вуковіч Йосіп Вуковіч Вільяреал Вільяреал Бенфіка Бенфіка Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Марітіму Марітіму Олімпік Олімпік Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Сельта
22:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук