Екс-хавбек Олімпіка Вуковіч може перейти у Бенфіку, Спортінг або Вільяреал

Півзахисник Марітіму Йосіп Вуковіч зацікавив Спортінг, Бенфіку та Вільяреал. У минулому сезоні він виступав у складі донецького Олімпіка.

Одразу 3 європейські клуби зацікавились у послугах колишнього півзахисника Олімпіка Йосіпа Вуковіча, повідомляє Foot Mercato.

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Хорват може перейти у Спортінг, Вільяреал або Бенфіку. Влітку 2018 року 26-річний футболіст перейшов у португальський Марітіму. Контракт діє до 2021 року.

Другу половину сезону 2017/18 провів у складі донецького Олімпіка. За донеччан Вуковіч відіграв 8 матчів.

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