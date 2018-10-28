Ворскла у меншості здобула вольову перемогу над Олімпіком

Заключний матч 13-го туру УПЛ між Ворсклою та Олімпіком завершився важкою перемогою команди Василя Сачка.

Перший тайм довгий час виглядав, як карикатурний матч УПЛ – багато боротьби, мало моментів, все повільно й хочеться спати. Нудьгу розвіяв Ардін Даллку, який став справжнім героєм цього відрізку гри. На 16-й хвилині албанець сфолив у власному штрафному, заробивши жовту картку для себе та пенальті для Олімпіка – його впевнено реалізував Сергій Політило. На 33-й же Даллку вирішив відібрати м'яч у Євгена Пасіча каратистським стрибком, але він не тільки не дістався до круглого, а ще й заробив другу жовту за небезпечну гру. Трагікомедія.

В цілому ж, тайм вийшов досить сухим. Більш активним був Олімпік, у якого найкращі моменти з'являлися після дальніх, але неточних ударів Івана Сондея та Павла Ксьонза. Зрештою, донеччани забили другий м'яч, але не у ті ворота: на 45-й хвилині Владислав Кулач прийняв м'яч на лівому краю штрафного та прострілив у пустоту, але Ігор Снурніцин чомусь вирішив вибити пролітаючий у молоко м'яч, влучивши у власні ворота – 1:1.

Другий тайм проходив за тим же сценарієм – досить рівно, але з деякою перевагою "олімпійців" у гостроті. На 57-й хвилині Олексій Гай пробив з дистанції повз дальню дев'ятку, а ще через дві Максим Дегтярьов замкнув подачу з флангу ударом головою – поруч зі штангою. Ворскла на 67-й хвилині відповіла небезпечним ударом Кулача, який після рикошету пройшов дуже близько до воріт – а вже через кільканадцять секунд потужним пострілом з лінії штрафного Владислав вивів полтавців уперед. В'ячеслав Шевчук після цього одразу ж випустив Білонога, довівши кількість форвардів на полі до трьох – і це ледь не спрацювало на 81-й хвилині, коли після удару Дмитра з кількох метрів Олександр Чижов виніс м'яч із самої лінії воріт. На більше гостей не вистачило – "зелено-білі" довели матч до вольової перемоги.

Таким чином, Ворскла набрала 21 очко, залишившись на четвертому місці у турнірній таблиці. Олімпік опустився на дев'яте, маючи у активі лише п'ятнадцять очок.

Чемпіонат України 2018/2019, 13-й тур

Ворскла – Олімпік – 2:1

Голи: Снурніцин, 45 (автогол), Кулач, 68 – Політило, 16

Вилучення: Даллку, 36 (друга жовта)