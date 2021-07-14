Рівно 17 років тому – 14 липня 2004 року – Андрій Шевченко та Крістен Пазік зіграли весілля. З такої нагоди наставник "синьо-жовтих" зворушливо привітав свою дружину.

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"З 17-річчям весілля, любове моя. Дякую за те, що робиш кожен момент спільного життя особливим, дякую, що завжди є поруч зі мною, а я завжди поруч з тобою. Я люблю тебе", – написав Шевченко у соцмережах.

Зауважимо, подружжя виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера.

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