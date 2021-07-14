Ровно 17 лет назад – 14 июля 2004 года – Андрей Шевченко и Кристен Пазик сыграли свадьбу. По такому случаю наставник "сине-желтых" трогательно поздравил свою жену.

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"С 17-летием свадьбы, любовь моя. Спасибо за то, что делаешь каждый момент совместной жизни особенным, спасибо, что всегда рядом со мной, а я всегда рядом с тобой. Я люблю тебя", – написал Шевченко в соцсетях.

Заметим, супруги воспитывают четырех сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

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