Головний тренер збірної України Андрій Шевченко знає, як правильно проводити час із синами та підтримувати своїх друзів.

11 липня відбувся фінал Вімблдону у Лондоні між італійцем Маттео Берреттіні та сербом Новаком Джоковічем. У ньому переміг останній, вшосте завоювавши титул.

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На фінал завітав Шевченко із синами, де вболівав за серба. Відповідні фото керманич "синьо-жовтих" опублікував у своїх соцмережах. "Чудова спортивна неділя в Лондоні з моїми хлопцями. Вітаю свого великого друга з черговим тріумфом на Вімблдоні. Твій 20-й Великий шлем. Історія продовжується... наступна зупинка – Нью-Йорк", – написав Андрій Миколайович.

Також у цей день Шевченко відвідав і фінальний матч Євро-2020 між Італією та Англією, де перемогу здобула "Скуадра Адзурра" – вона була точнішою у серії пенальті (1:1, пен. 3:2).

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