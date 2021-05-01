"Чи почуваюсь громадянином світу? Де б ви не були, минуле завжди знаходить вас. Я живу у Лондоні, дружина американка, у дітей подвійні громадянства.

Шевченко оголосив розширену заявку збірної України на Євро-2020 – без Коноплянки, але з Буяльським і новачками

Але я залишаюся глибоко українцем. І мене дуже турбує те, що відбувається в моїй країні в останні роки", – цитує Шевченка Corriere.it.

Нагадаємо, Шева очолює національну команду з 2016-го. Вже влітку 44-річний фахівець разом зі своєю командою захищатиме кольори збірної України на Євро-2020.

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