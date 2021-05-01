Шевченко: Живу у Лондоні, дружина американка, але почуваюсь українцем
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо національної приналежності.
"Чи почуваюсь громадянином світу? Де б ви не були, минуле завжди знаходить вас. Я живу у Лондоні, дружина американка, у дітей подвійні громадянства.
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Але я залишаюся глибоко українцем. І мене дуже турбує те, що відбувається в моїй країні в останні роки", – цитує Шевченка Corriere.it.
Нагадаємо, Шева очолює національну команду з 2016-го. Вже влітку 44-річний фахівець разом зі своєю командою захищатиме кольори збірної України на Євро-2020.
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