"Чувствую ли я себя гражданином мира? Где бы вы ни были, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства.

Шевченко объявил расширенную заявку сборной Украины на Евро-2020 – без Коноплянки, но с Буяльским и новичками

Но я остаюсь глубоко украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы", – цитирует Шевченко Corriere.it.

Напомним, Шева возглавляет национальную команду с 2016-го. Уже летом 44-летний специалист вместе со своей командой будет защищать цвета сборной Украины на Евро-2020.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру