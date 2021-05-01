Шевченко: Живу в Лондоне, жена американка, но чувствую себя украинцем
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно национальной принадлежности.
"Чувствую ли я себя гражданином мира? Где бы вы ни были, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства.
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Но я остаюсь глубоко украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы", – цитирует Шевченко Corriere.it.
Напомним, Шева возглавляет национальную команду с 2016-го. Уже летом 44-летний специалист вместе со своей командой будет защищать цвета сборной Украины на Евро-2020.
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