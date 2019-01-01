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Шевченко: За порадою можу зателефонувати до Анчелотті та Мальдіні

23:05 389 Читать на русском
Шевченко: За порадою можу зателефонувати до Анчелотті та Мальдіні
Андрій Шевченко / Соцмережі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, яким відомим тренерам телефонує за порадою.

"До кого я телефоную за порадою? Якщо говорити про футбольні речі, то у мене є чудові помічники. Той же Мауро Тассотті, з яким ми працюємо і дуже давно товаришуємо.

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Той же Анчелотті і Паоло Мальдіні, з яким теж давно знайомі. Якщо мені треба дізнатися інформацію або по-дружньому попросити поради, то я завжди телефоную цим людям.

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Якщо говорити про лідерів, то я працював з такими великими тренерами, як Лобановський, Моурінью, Анчелотті. Кожен з них був лідером. Мені дуже цікава робота Фергюсона, Клоппа, Саррі, Конте", – цитує Шевченка FootballHub.

Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Карло Анчелотті Карло Анчелотті Паоло Мальдіні
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