Шевченко – про пісню новачка у збірній України: Це теж своєрідне випробування для гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що футболістам не так просто співати на посвяченні в команду.

"Це теж своєрідне невеличке випробування для гравців. Можна подивитися, як кожен долає його.

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Зовсім непросто вийти і заспівати. Здавалося б, це пісня, але коли перед тобою сидять твої партнери по команді і чекають, треба мати певну сміливість", – цитує Шевченка FootballHub.

Варто зазначити, що саме після призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера збірної України всі новачки національної команди обов'язково повинні на посвяченні виконати пісню.

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