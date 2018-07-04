Шевченко відсвяткував День народження Мальдіні на Ібіці в компанії друзів

Андрій Шевченко провів час із Паоло Мальдіні та іншими друзями на Ібіці, святкуючи ювілей легендарного захисника Мілана.

Андрій Шевченко прилетів на відпочинок на Ібіцу, де зустрівся зі своїм екс-партнером по Мілану Паоло Мальдіні. Саме там Шева, Паоло та компанія друзів відсвяткували 50-річний юбілей легендарного захисника "россонері".

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Обидва разом виступали у складі Мілана з 1999 по 2006 роки, а також у сезоні 2008/2009, вигравши чемпіонат Італії в сезоні 2003/2004 та Лігу чемпіонів у сезоні 2002/2003, перегравши Ювентус у серії пенальті.

Мальдіні завершив свою кар'єру в сезоні 2008/2009 у віці 40 років. Останній матч для захисника був у травні проти Фіорентини.