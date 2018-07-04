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Шевченко відсвяткував День народження Мальдіні на Ібіці в компанії друзів

22:41 59 Читать на русском
Шевченко відсвяткував День народження Мальдіні на Ібіці в компанії друзів
Андрій Шевченко (зліва) на Ібіці / соцмережі

Андрій Шевченко провів час із Паоло Мальдіні та іншими друзями на Ібіці, святкуючи ювілей легендарного захисника Мілана.

Андрій Шевченко прилетів на відпочинок на Ібіцу, де зустрівся зі своїм екс-партнером по Мілану Паоло Мальдіні. Саме там Шева, Паоло та компанія друзів відсвяткували 50-річний юбілей легендарного захисника "россонері".

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Обидва разом виступали у складі Мілана з 1999 по 2006 роки, а також у сезоні 2008/2009, вигравши чемпіонат Італії в сезоні 2003/2004 та Лігу чемпіонів у сезоні 2002/2003, перегравши Ювентус у серії пенальті.

Мальдіні завершив свою кар'єру в сезоні 2008/2009 у віці 40 років. Останній матч для захисника був у травні проти Фіорентини.

Теги
Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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