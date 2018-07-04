Шевченко отпраздновал День рождения Мальдини на Ибице в компании друзей

Андрей Шевченко провел время с Паоло Мальдини и другими друзьями на Ибице, празднуя юбилей легендарного защитника Милана.

Андрей Шевченко прилетел на отдых на Ибицу, где встретился со своим экс-партнером по Милану Паоло Мальдини. Там Шева, Паоло и компания друзей отпраздновали 50-летний юбилей легендарного защитника "россонери".

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Оба вместе выступали в составе Милана с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне 2008/2009, выиграв чемпионат Италии в сезоне 2003/2004 и Лигу чемпионов в сезоне 2002/2003, переиграв Ювентус в серии пенальти.

Мальдини завершил свою карьеру в сезоне 2008/2009 в возрасте 40 лет. Последний матч для защитника был в мае против Фиорентины.