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Туреччина – Україна: стартував продаж квитків на спаринг

16:00 474 Читать на русском
Туреччина – Україна: стартував продаж квитків на спаринг
Туреччина – Україна: стартував продаж квитків на спаринг / Фото ФФУ

Розпочався продаж квитків на товариський матч між збірними Туреччини та України.

Вболівальники вже можуть придбати перепустки на спаринг між Туреччиною та Україною.

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Квитки продаються у трьох цінових категоріях: першої – 30 турецьких лір (150 грн), другої – 15 лір (75 грн), третьої – 10 лір (50 грн).

Квитки на матч можна придбати онлайн, а також в касах стадіону Анталія Арена.

Нагадаємо, поєдинок Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада, початок о 19:30.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина квитки на футбол
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