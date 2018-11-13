Туреччина – Україна: стартував продаж квитків на спаринг

Розпочався продаж квитків на товариський матч між збірними Туреччини та України.

Вболівальники вже можуть придбати перепустки на спаринг між Туреччиною та Україною.

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Квитки продаються у трьох цінових категоріях: першої – 30 турецьких лір (150 грн), другої – 15 лір (75 грн), третьої – 10 лір (50 грн).

Квитки на матч можна придбати онлайн, а також в касах стадіону Анталія Арена.

Нагадаємо, поєдинок Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада, початок о 19:30.