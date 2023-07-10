Український фахівець Андрій Шевченко не працюватиме зі збірною Боснії і Герцеговини, інформує Radio Sarajevo.

Шевченко веде переговори з кризовою європейською збірною, – інсайдер

За повідомленням журналістів видання, джерело з федерації футболу Боснії і Герцеговини заявило, що інформація про переговори з Шевченком наразі не відповідає дійсності. Зазначається, що нині реальним кандидатом на вакантну посаду є 70-річний Вахід Халілходжич.

Нагадаємо, напередодні італійський інсайдер Лоренцо Лепоре підірвав інформпростір новиною про можливий прихід Шевченка на тренерський місток боснійців, які провалюють відбір на Євро-2024, зазнавши трьох поразок поспіль.

До слова, Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 рік. Під його керівництвом команда вийшла в елітний дивізіон Ліги націй та на Євро-2020, де зупинилась на стадії чвертьфіналів. Останнім місцем роботи українця був італійський Дженоа. Останні півтора року володар "Золотого м'яча" концентрується на соціальних проектах та публічній підтримці України.

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