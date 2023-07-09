Український фахівець може очолити збірну Боснії і Герцеговини, інформує італійський інсайдер Лоренцо Лепоре. Щоправда, надійність джерела викликає сумніви.

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Сторони нібито вже ведуть перемовини щодо умов співпраці. Попередній наставник Фарук Хаджибегіч протримався всього півроку і 4 матчі. Боснія стартувала у відборі Євро-2024 з розгромної перемоги над Ісландією, але потім пішла провальна серія – поразки від Словаччини, Португалії і навіть Люксембурга. 23 червня Хаджибегіча звільнили, пошуки нового наставника тривають.

Нагадаємо, Шевченко вже півтора року залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці України. Раніше 46-річний фахівець мав тренерський досвід з рідною національною збірною та 2 провальні місяці в Дженоа.

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