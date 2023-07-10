Информация о возможном возвращении Андрея Шевченко к тренерскому ремеслу оказалась только слухами.

Украинский специалист Андрей Шевченко не будет работать со сборной Боснии и Герцеговины, информирует Radio Sarajevo.

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По сообщению журналистов издания, источник из федерации футбола Боснии и Герцеговины заявил, что информация о переговорах с Шевченко пока не соответствует действительности. Отмечается, что сейчас реальным кандидатом на вакантную должность является 70-летний Вахид Халилходжич.

Напомним, накануне итальянский инсайдер Лоренцо Лепоре взорвал информпространство новостью о возможном приходе Шевченко на тренерский мостик боснийцев, которые проваливают отбор на Евро-2024, потерпев три поражения подряд.

К слову, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда вышла в элитный дивизион Лиги наций и на Евро-2020, где остановилась на стадии четвертьфиналов. Последним местом работы украинца был итальянский Дженоа. Последние полтора года обладатель "Золотого мяча" концентрируется на социальных проектах и публичной поддержке Украины.

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