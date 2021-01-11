Легенда збірної України перетнувся зі Смоловим та його другом під час відпочинку на Карибських островах.

Шевченко може замінити Лемпарда в Челсі

У своєму Instagram росіянин виклав світлину в сторіс, до якої додав російський та український прапори, а між ними серце, натякаючи на братні стосунки між країнами.

Нагадаємо, Шевченко очолює збірну України з 2016 року. За цей час "синьо-жовті" здобули путівку на Євро-2020, а також вийшли до елітного дивізіону Ліги націй.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто