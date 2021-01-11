Шевченко сфотографувався із зіркою збірної Росії під час відпустки
12:48 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівся із російським нападником Федором Смоловим.
Легенда збірної України перетнувся зі Смоловим та його другом під час відпочинку на Карибських островах.
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У своєму Instagram росіянин виклав світлину в сторіс, до якої додав російський та український прапори, а між ними серце, натякаючи на братні стосунки між країнами.
Нагадаємо, Шевченко очолює збірну України з 2016 року. За цей час "синьо-жовті" здобули путівку на Євро-2020, а також вийшли до елітного дивізіону Ліги націй.
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