Легенда сборной Украины пересекся со Смоловым и его другом во время отдыха на Карибских островах.

Шевченко может заменить Лэмпарда в Челси

В своем Instagram россиянин выложил фотографию в сторис, к которой добавил российский и украинский флаги, а между ними сердце, намекая на братские отношения между странами.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. За это время "сине-желтые" добыли путевку на Евро-2020, а также вышли в элитный дивизион Лиги наций.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто