Шевченко сфотографировался со звездой сборной России во время отпуска
12:51 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с российским нападающим Федором Смолова.
Легенда сборной Украины пересекся со Смоловым и его другом во время отдыха на Карибских островах.
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В своем Instagram россиянин выложил фотографию в сторис, к которой добавил российский и украинский флаги, а между ними сердце, намекая на братские отношения между странами.
Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. За это время "сине-желтые" добыли путевку на Евро-2020, а также вышли в элитный дивизион Лиги наций.
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