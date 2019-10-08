Шевченко розповів про методи роботи у збірній України

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко розповів про принципи роботи тренерського штабу та вплив на нього Валерія Лобановського.

"Зараз є структура, фундамент, який ми заклали у збірній, команда рухається у цьому напрямку. Ми не можемо зупинятися, повинні постійно прогресувати, щоб залишатися конкурентними. Вся робота спрямована на прогрес. Зобов’язані грати в той футбол, який дозволить конкурувати з сильними суперниками.

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Кожен тренер, з яким я працював, залишив певну пам'ять – позитивну або негативну в якихось моментах. Це досвід. Найбільше, звісно, вплинув Валерій Васильович Лобановський. Коли він свого часу працював з Динамо і збірною, то був одним з найсучасніших тренерів. Залучав науку, використовував прогресивні методики. Я є його прихильником. Переймав його досвід.

Але футбол змінюється, вимоги змінюються. Тренер повинен завжди вчитися. Це говорив сам Лобановський. Ми кожен день вчимося. Вся моя робота протягом трьох років проводилася з використанням відеопідтримки, працює науковий клас. Інформація про нашу роботу задокументована", – розповів Шевченко в ефірі програми Мова Футболу на holos.fm.

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