Шевченко однозначно відповів на чутки про переговори з Міланом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував інформацію про свій можливий перехід на посаду головного тренера італійського Мілана.

"Я хочу сказати, що я жодних перемовин не вів ні з ким і не планую цього робити у найближчому майбутньому. Адже я маю контракт з УАФ до літа наступного року і збираюся довести цей проект до кінця.

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Я вважаю, що ми створили зараз хорошу команду, ми маємо хороші шанси вийти з групи і потрапити на чемпіонат Європи, це зараз моя робота і моє завдання. Щодо публікацій в італійській пресі з приводу моєї зустрічі з Паоло Мальдіні, хочу пояснити, що я насправді був присутній на грі Аталанта – Шахтар у Мілані і справді після гри ми пішли до ресторану з друзями.

В мене нещодавно був день народження, я запросив тих, хто був у цей час в Мілані. Це і Мальдіні, і Діда, і Тассотті, і ще кілька моїх колишніх партнерів. Ніяких пропозицій я не отримував, і більше того, я жодну пропозицію не розглядатиму", – сказав Шевченко в ефірі програми Мова Футболу на holos.fm.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Шевченко може замінити в Мілані Марко Джампаоло, якого керівництво "россонері" планує звільнити через незадовільні результати команди на старті сезону.

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