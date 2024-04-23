У підписанні Судакова зацікавлені кілька провідних клубів Європи, фаворитом серед яких є Наполі. Принаймні італійці справді готові здійснити цей трансфер. Тож не дивно, що місцеві ЗМІ цікавляться думкою про гравця в Андрія Шевченка – української легенди Кальчо.

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"Судаков дуже цікавий гравець: динамічний футболіст, який може зіграти на кількох позиціях. Я вперше викликав його до збірної України три роки тому. Він – великий талант, який може сильно спрогресувати, якщо перейде до Серії А чи АПЛ", – цитує Шевченка Ніколо Скіра.

До слова, у нинішньому сезоні Судаков зіграв у складі Шахтаря 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав три результативні передачі.

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