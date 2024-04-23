В подписании Судакова заинтересованы несколько ведущих клубов Европы, фаворитом среди которых является Наполи. По крайней мере итальянцы действительно готовы осуществить этот трансфер. Не удивительно, что местные СМИ интересуются мнением об игроке у Андрея Шевченко – украинской легенды Кальчо.

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"Судаков очень интересный игрок: динамичный футболист, который может сыграть на нескольких позициях. Я впервые вызвал его в сборную Украины три года назад. Он – большой талант, который может сильно спрогрессировать, если перейдет в Серию А или АПЛ", – цитирует Шевченко Николо Скира.

К слову, в нынешнем сезоне Судаков сыграл в составе Шахтера 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал три результативные передачи.

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