Шевченко пригадав, як залишив монетку на Сан-Сіро до переходу в Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як у нього з'явилось бажання перейти в Мілан.

"Буваючи раніше на матчах і турнірах за кордоном, ми вже тоді бачили і усвідомлювали, яка колосальна різниця між життям на Сході і Заході. Маючи можливість часто виїжджати за кордон, ми відчували себе навіть в якійсь мірі привілейованими.

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Вперше опинившись в Мілані, ще в юному віці, я просто закохався в це місто. Пам'ятаю, потайки навіть залишив монету на полі стадіону Сан-Сіро, щоб одного разу сюди повернутися. І ось, в один прекрасний момент ця мрія здійснилася! Хоча, чесно кажучи, я завжди більше мріяв про те, щоб стати класним футболістом, ніж про переїзд на Захід.

Ставши професійним футболістом і опинившись в такій команді, як Динамо, я мріяв про перемогу в Лізі чемпіонів, а в Мілані – це стало моєю пріоритетною метою. З Динамо ми доходили до чвертьфіналу і півфіналу цього найпрестижнішого турніру, що дозволило придбати солідний досвід, який пізніше мені так знадобився в Мілані і дозволив виграти цей найпрестижніший турнір футбольної Європи", – цитує Шевченка Команда 1.

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