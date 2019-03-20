Шевченко вспомнил, как оставил монетку на Сан-Сиро до перехода в Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как у него появилось желание перейти в Милан.

"Бывая ранее на матчах и турнирах за границей, мы уже тогда видели и отдавали себе отчет, какая колоссальная разница между жизнью на Востоке и Западе. Имея возможность частенько выезжать за рубеж, мы чувствовали себя даже в какой-то степени привилегированными.

"Сразу стали считать своим", – Шевченко вспомнил адаптацию в Милане

Впервые оказавшись в Милане, еще в юношеском возрасте, я просто влюбился в этот город. Помню, тайком даже оставил монету на поле стадиона Сан-Сиро, чтобы однажды сюда вернуться. И вот, в один прекрасный момент эта мечта осуществилась! Хотя, честно говоря, я всегда больше мечтал о том, чтобы стать классным футболистом, чем о переезде на Запад.

Став профессиональным футболистом и оказавшись в такой команде, как Динамо, я мечтал о победе в Лиге чемпионов, а в Милане — это стало моей приоритетной целью. С Динамо мы доходили до четвертьфинала и полуфинала этого престижного турнира, что позволило приобрести солидный опыт, который позднее мне так пригодился в Милане и позволил выиграть этот самый престижный турнир футбольной Европы", – цитирует Шевченко Команда 1.

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