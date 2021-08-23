Шевченко пригадав найяскравіший момент за час роботи зі збірною України
Робота з "синьо-жовтими" назавжди залишиться у пам'яті вже колишнього тренера збірної Андрія Шевченка.
"Найяскравіший момент? Думаю, і вихід на Євро-2020, і вихід у чвертьфінал Євро – приблизно однакові емоції.
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Вихід на Євро без поразок і з перемогою над чемпіонами Європи – це приголомшливо. Але і сам чемпіонат Європи... Команда віддала всі сили і навіть більше. Показали хороший результат, показали максимум своєї гри. Думаю, всі залишилися задоволені", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".
Нагадаємо, Шевченко несподівано покинув збірну України на початку серпня після вдалого виступу на Євро-2020 – "синьо-жовті" під його керівництвом дійшли до 1/4 фіналу турніру.
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