Работа с "сине-желтыми" навсегда останется в памяти уже бывшего тренера сборной Андрея Шевченко.

"Самый яркий момент? Думаю, и выход на Евро-2020, и выход в четвертьфинал Евро – примерно одинаковые эмоции.

Шевченко показал, чем занимается после сборной Украины – звездная компания

Выход на Евро без поражений и с победой над чемпионами Европы – это потрясающе. Но и сам чемпионат Европы... Команда отдала все силы и даже больше. Показали хороший результат, показали максимум своей игры. Думаю, все остались довольны", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, Шевченко неожиданно покинул сборную Украины в начале августа после удачного выступления на Евро-2020 – "сине-желтые" под его руководством дошли до 1/4 финала турнира.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною