Шевченко объяснил, почему матчи Лиги наций важные для сборной Украины

"У нас есть 3-4 дня, чтобы немножечко вспомнить наши тактические задания, структуру игры, чтобы поработать с обороной и атакой. Посмотрим, кто травмирован, кто нет, кто готов. Во Львов на матч со Швейцарией полетят 25-26 человек.

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У меня нет переживаний. Я просто знаю, что всегда тяжело входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа, хорошие соперники. Есть отличная мотивация. Перед нами нет никаких задач. Единственная задача – выступить хорошо.

Может, дадим футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя, посмотрим, готовы ли они. Будем наигрывать состав. У нас в следующем году Евро, начинается отбор на ЧМ. Эти матчи Лиги наций будут очень важны, чтобы мы определялись на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе", – сказал Шевченко в комментарии Футбол News.

К слову, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Три дня спустя "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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