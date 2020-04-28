Шевченко потрапив у топ-3 улюблених гравців таланта збірної Італії

Вінгер Фіорентини Федеріко К'єза зізнався, що є давнім шанувальником гри тренера збірної України.

"Мої улюблені гравці: Роналдо, Кака і Андрій Шевченко.

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Требл Інтера чи Мілан Шеви? Я обираю другий варіант," – поділився К'єза на своїй сторінці в Instagram.

У свої 22 роки Федеріко завоював собі постійне місце у національній збірній Італії, також до вінгера проявляють інтерес майже усі гранди Серії А.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії К'єза провів 23 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами.