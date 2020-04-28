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Шевченко попал в топ-3 любимых игроков таланта сборной Италии

13:11 8 Читати українською
Шевченко попал в топ-3 любимых игроков таланта сборной Италии
Андрей Шевченко и Кака / Фото ФК Милан

Вингер Фиорентины Федерико Кьеза признался, что является давним поклонником игры тренера сборной Украины.

"Мои любимые игроки: Роналдо, Кака и Андрей Шевченко.

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Требл Интера или Милан Шевы? Я выбираю второй вариант", – поделился Кьеза на своей странице в Instagram.

В свои 22 года Федерико завоевал себе постоянное место в национальной сборной Италии, а также к услугам вингера проявляют интерес почти все гранды Серии А.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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Теги
Рикардо Кака Рикардо Кака Фиорентина Фиорентина Италия Роналдо Федерико Кьеза Федерико Кьеза Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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