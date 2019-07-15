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Шевченко порадив Маліновському перейти саме в Аталанту

18:52 315 Читать на русском
Шевченко порадив Маліновському перейти саме в Аталанту
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко доклав руку до переходу Руслана Маліновського в італійський клуб.

Хавбек "синьо-жовтих" ще вчора, 14 липня, прибув до Італії, де сьогодні має пройти медобстеження, щоб завершити свій трансфер в Аталанту.

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У 26-річного українця було кілька більш вигідних пропозицій, але обрати клуб із Бергамо Руслану порадив Андрій Шевченко, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією видання, також на півзахисника вплинула перспектива гри в Лізі чемпіонів і зростання в Серії А.

Раніше повідомлялося, що Аталанта підготувала для Маліновського 5-річний контракт, про перехід буде оголошено найближчим часом.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Андрій Шевченко Андрій Шевченко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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