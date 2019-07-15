Шевченко порадив Маліновському перейти саме в Аталанту

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко доклав руку до переходу Руслана Маліновського в італійський клуб.

Хавбек "синьо-жовтих" ще вчора, 14 липня, прибув до Італії, де сьогодні має пройти медобстеження, щоб завершити свій трансфер в Аталанту.

Спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер Маліновського – довелося втрутитися президенту клубу

У 26-річного українця було кілька більш вигідних пропозицій, але обрати клуб із Бергамо Руслану порадив Андрій Шевченко, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією видання, також на півзахисника вплинула перспектива гри в Лізі чемпіонів і зростання в Серії А.

Раніше повідомлялося, що Аталанта підготувала для Маліновського 5-річний контракт, про перехід буде оголошено найближчим часом.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А