Спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер Маліновського – довелося втрутитися президенту клубу

Керівництво бергамасків не було одностайним у переговорах щодо хавбека збірної України.

Спортивний директор Аталанти Джованні Сарторі хотів відмовитися від Маліновського, інформує Footboom.

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Функціонеру не подобалися фінансові апетити Генка. Сарторі розраховував заплатити за хавбека не більше 8 мільйонів євро, але така сума і близько не влаштовувала чемпіонів Бельгії. Зрештою, в ситуацію втрутився президент італійського клубу Антоніо Перкассі, який особисто наполіг на продовженні переговорів щодо Маліновського.

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Нагадаємо, раніше італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо оголосив про те, що трансфер українця обійдеться Аталанті в 13,7 млн євро.