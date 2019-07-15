Шевченко посоветовал Малиновскому перейти именно в Аталанту

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приложил руку к переходу Руслана Малиновского в итальянский клуб.

Хавбек "сине-желтых" еще вчера, 14 июля, прибыл в Италию, где сегодня должен пройти медобследование, чтобы завершить свой трансфер в Аталанту.

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У 26-летнего украинца было несколько более выгодных предложений, но выбрать клуб из Бергамо Руслану посоветовал Андрей Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, также на полузащитника повлияла перспектива игры в Лиге чемпионов и рост в Серии А.

Ранее сообщалось, что Аталанта подготовила для Малиновского 5-летний контракт, о переходе будет объявлено в ближайшее время.

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