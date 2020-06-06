Шевченко передав гуманітарну допомогу для військових від збірної України

Збірна України надала допомогу військовим медикам для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Шевченко передав Київському військовому шпиталю від тренерського штабу збірної України 100 окулярів, 100 захисних костюмів, 500 рукавичок, 500 масок, апарат штучної вентиляції легень вартістю 680 тис. грн. Апаратуру замовили два місяці тому, вона тільки нещодавно надійшла.

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"Ми замовили цей апарат дуже давно. Єдине – технічний момент очікування, бо весь світ його потребує. Його привезли тільки зараз і це співпало з моїм приїздом. Я дуже радий, що у мене була можливість вчора прилетіти.

Багато разів упродовж чотирьох років національна збірна відвідує військові госпіталі, ми періодично намагаємося підтримувати наших військових, коли є можливість. Ми робили це в Харкові, Києві, Львові. І будемо продовжувати це робити", – сказав Шевченко.

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