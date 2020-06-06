Шевченко передал гуманитарную помощь для военных от сборной Украины

Сборная Украины предоставила помощь военным медикам для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Шевченко передал Киевскому военному госпиталю от тренерского штаба сборной Украины 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 перчаток, 500 масок, аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 680 тыс. грн. Аппаратуру заказали два месяца назад, она только недавно поступила.

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"Мы заказали апарат очень давно. Единственное – технический момент ожидания, потому что весь мир нуждается. Его привезли только сейчас и это совпало с моим приездом. Я очень рад, что у меня была возможность вчера прилететь.

Неоднократно в течение четырех лет национальная сборная посещает военные госпитали, мы периодически пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы делали это в Харькове, Киеве, Львове. И будем продолжать это делать", – сказал Шевченко.

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